Рада попередньо ухвалила законопроект про погашення заборгованості по ринку електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу проект закону про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії. Відповідне рішення підтримали 258 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
У пояснювальній записці зазначається, що метою проекту Закону є погашення дебіторської та кредиторської заборгованості ДП "Енергоринок".
Адже станом на 31 серпня 2019 року дебіторська заборгованість ДП "Енергоринок" складає 30,9 млрд грн, з неї заборгованість, яка виникла після ведення в дію роздрібного ринку електричної енергії (1 півріччя 2019 року) становить 2,4 млрд грн. Кредиторська заборгованість ДП "Енергоринок" складає 28,1 млрд грн.
У пояснювальній записці зазначається, що учасниками процедури погашення заборгованості є учасники оптового ринку електричної енергії - суб’єкти господарювання, які до дати початку дії ринку електричної енергії, були стороною за Договором між членами оптового ринку електричної енергії України від 15 листопада 1996 року, та здійснювали (здійснюють) господарську діяльність, пов'язану з диспетчерським управлінням об'єднаною енергетичною системою України; виробництвом електроенергії; її передачею, розподілом та постачанням, їх кредитори та дебітори та інші суб’єкти господарювання, які визначені законопроектом.
Законопроект спрямований на впровадження комплексу необхідних заходів та, на остаточне врегулювання кредиторської та дебіторської заборгованості на оптовому ринку електричної енергії, а також, припинення діяльності оптового постачальника електричної енергії.
Нагадаємо, що Рада скоротила строки підготовки законопроекту щодо врегулювання неплатежів на ринку електроенергії.