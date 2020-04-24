Рада скоротила строки підготовки законопроекту щодо врегулювання неплатежів на ринку електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Верховна Рада України підтримала пропозицію про скорочення на половину строків внесення альтернативних законопроектів та надання висновків відповідних комітетів щодо законопроекту № 3364 про внесення змін до деяких законів України (щодо врегулювання кризи неплатежів на ринку електричної енергії та питання сертифікації оператора системи передачі). Відповідне рішення підтримали 251 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Так, законопроект № 3364 розроблено з метою здійснення сертифікації оператора системи передачі електричної енергії у відповідності з вимогами Третього енергопакету ЄС.
Основним завданням законопроекту є законодавче врегулювання питання сертифікації оператора системи передачі електричної енергії за моделлю відокремлення ISO, яка передбачає, що оператор системи користується майном, яке забезпечує цілісність об’єднаної енергетичної системи України та диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, магістральні та міждержавні електричні мережі праві господарського відання, при цьому, зазначене майно залишається у власності держави та врегулювання кризи неплатежів на ринку електричної енергії.
Як раніше повідомляв УНН, нардепи схвалили за основу законопроект щодо безпеки використання ядерної енергії.