Нардепи схвалили за основу законопроект щодо безпеки використання ядерної енергії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу проект закону про внесення змін до законодавства щодо безпеки використання ядерної енергії. Відповідне рішення підтримали 295 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Так, законопроект №2372 спрямований на уникнення послаблення державного регулювання безпеки використання ядерної енергії, відповідно до мети такого регулювання - забезпечення ядерної та радіаційної безпеки в країні.
Законопроектом пропонується внести зміни до Законів України "Про основні засади державного нагляду у сфері господарської діяльності" і Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" щодо непоширення дії зазначених законів на нагляд за дотриманням вимог безпеки використання ядерної енергії та ліцензування діяльності у сфері використання ядерної енергії.
Також парламентарі скоротили на половину строки підготовки законопроекту до другого читання.
Нагадаємо, загальна кількість ядерної зброї у світі поступово зменшується, але ядерні держави все більше фінансують саме модернізацію своїх арсеналів ядерного озброєння.