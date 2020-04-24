Нардепы приняли за основу законопроект относительно безопасности использования ядерной энергии

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 41792 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 85664 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 102913 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129060 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129394 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 173272 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121944 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 158300 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104948 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103073 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Нардепы приняли за основу законопроект относительно безопасности использования ядерной энергии

Нардепы приняли за основу законопроект относительно безопасности использования ядерной энергии

Киев  •  УНН

 • 20496 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона о внесении изменений в законодательство по безопасности использования ядерной энергии. Соответствующее решение поддержали 295 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, законопроект №2372 направлен на избежание ослабления государственного регулирования безопасности использования ядерной энергии, в целях такого регулирования - обеспечение ядерной и радиационной безопасности в стране.

Законопроектом предлагается внести изменения в Законы Украины "Об основных принципах государственного надзора в сфере хозяйственной деятельности" и Закона Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" относительно нераспространения действия указанных законов на надзор за соблюдением требований безопасности использования ядерной энергии и лицензирования деятельности в сфере использования ядерной энергии.

Также парламентарии сократили наполовину сроки подготовки законопроекта ко второму чтению.

Напомним, общее количество ядерного оружия в мире постепенно уменьшается, но ядерные государства все больше финансируют именно модернизацию своих арсеналов ядерного вооружения.

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