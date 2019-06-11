В Украине сегодня преимущественно без осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. В Украине во вторник, 11 июня, ожидается погода преимущественно без осадков, температура воздуха днем достигнет 33 градусов выше нуля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"11 июня в Украине без осадков, лишь в западных, северных и Винницкой областях днем отдельные кратковременные дожди с грозами", - указали синоптики.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 15-20°, днем 28-33°, в Карпатах 20-25°.
В Киеве без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 29-31°.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на неделю.