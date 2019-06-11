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В Україні сьогодні переважно без опадів

В Україні сьогодні переважно без опадів

Київ • УНН

 • 11901 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. В Україні у вівторок, 11 червня, очікується погода переважно без опадів, температура повітря вдень сягатиме 33 градусів вище нуля. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"11 червня в Україні без опадів, лише у західних, північних та Вінницькій областях вдень окремі короткочасні дощі з грозами", - вказали синоптики.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 15-20°; вдень 28-33°, в Карпатах 20-25°.

У Києві без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 29-31°.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на тиждень.

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