В Украине сегодня День скорби и чествования памяти жертв войны
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Сегодня в Украине День скорби и памяти жертв Второй мировой войны, передает УНН.
Ежегодно этот День проходит 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, унесшей жизни около 8-10 млн украинцев.
День памяти учрежден указом Президента Украины № 1245/2000 от 17 ноября 2000 года, Верховная Рада ввела всеукраинскую минуту молчания в этот день.
Ежегодно 22 июня проходит спуск государственного флага Украины с черными лентами на домах и сооружениях органов и учреждений государственной власти.
Кроме того, Госкомитет телевидения и радиовещания будет обеспечивать ограничение трансляции развлекательных программ радио и телевидения, а также в 10:00 прерывать трансляцию передач в память погибших в войне.
Напомним, в Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой.