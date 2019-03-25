У Польщі пояснили відмову запросити Путіна на роковини Другої світової
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Варшава не стала запрошувати президента Росії Володимира Путіна на заходи з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни в Польщі в зв’язку з тим, що вони будуть проходити не в історичному, а в сучасному форматі. Про це в ефірі радіостанції Radio Zet повідомив заступник канцелярії президента Польщі Павло Муха, передає УНН.
“Ми не йдемо історичним шляхом, ми не запрошуємо всі держави, як, наприклад, ми не запросили Японію”, — сказав представник канцелярії.
За його словами, Польща вирішила запросити тільки партнерів по Євросоюзу і “Східному партнерству”. При цьому Муха зазначив, що російський президент не є персоною нон грата і завжди може приїхати до Польщі. Він також поставив під сумнів роль СРСР у розгромі нацистської Німеччини.
“Спочатку СРСР брав участь у подіях 17 вересня, і таким чином почалася Друга світова війна. Раніше ще був пакт Молотова-Ріббентропа і інші події ”, - заявив Муха.
У лютому МЗС Польщі запропонував президенту країни Анджею Дуді запросити Володимира Путіна на роковини початку Другої світової війни. Дуда в свою чергу заявив, що розішле запрошення насамперед главам тих держав, які брали участь у Другій світовій війні “на стороні вільного світу”.
Як повідомляв УНН, Польща і США розпочали масштабні військові навчання.