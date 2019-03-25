У Польщі пояснили відмову запросити Путіна на роковини Другої світової

КИЇВ. 25 березня. УНН. Варшава не стала запрошувати президента Росії Володимира Путіна на заходи з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни в Польщі в зв’язку з тим, що вони будуть проходити не в історичному, а в сучасному форматі. Про це в ефірі радіостанції Radio Zet повідомив заступник канцелярії президента Польщі Павло Муха, передає УНН.