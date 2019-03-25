В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой

“Мы не идем историческим путем, мы не приглашаем все государства, как, например, мы не пригласили Японию”, — сказал представитель канцелярии.

По его словам, Польша решила пригласить только союзников по Евросоюзу и “Восточному партнерству”. При этом Муха отметил, что российский президент не является персоной нон грата и всегда может приехать в Польшу. Он также поставил под сомнение роль СССР в разгроме нацистской Германии.

“Сначала СССР участвовал в событиях 17 сентября, и таким образом началась Вторая мировая война. Ранее еще был пакт Молотова-Риббентропа и другие события”, — заявил Муха.

В феврале МИД Польши предложил президенту страны Анджею Дуде пригласить Владимира Путина на годовщину начала Второй мировой войны. Дуда в свою очередь заявил, что разошлет приглашения прежде всего главам тех государств, которые участвовали во Второй мировой войне “на стороне свободного мира”.

Как сообщал УНН, Польша и США начали масштабные военные учения.