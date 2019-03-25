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В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой

Киев • УНН

 • 8299 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Варшава не стала приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны в Польше в связи с тем, что они будут проходить не в историческом, а в современном формате. Об этом в эфире радиостанции Radio Zet сообщил заместитель канцелярии президента Польши Павел Муха, передает УНН.

В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой

“Мы не идем историческим путем, мы не приглашаем все государства, как, например, мы не пригласили Японию”, — сказал представитель канцелярии.

По его словам, Польша решила пригласить только союзников по Евросоюзу и “Восточному партнерству”. При этом Муха отметил, что российский президент не является персоной нон грата и всегда может приехать в Польшу. Он также поставил под сомнение роль СССР в разгроме нацистской Германии.

“Сначала СССР участвовал в событиях 17 сентября, и таким образом началась Вторая мировая война. Ранее еще был пакт Молотова-Риббентропа и другие события”, — заявил Муха.

В феврале МИД Польши предложил президенту страны Анджею Дуде пригласить Владимира Путина на годовщину начала Второй мировой войны. Дуда в свою очередь заявил, что разошлет приглашения прежде всего главам тех государств, которые участвовали во Второй мировой войне “на стороне свободного мира”.

Как сообщал УНН, Польша и США начали масштабные военные учения.

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