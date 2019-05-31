В Украине сократились запасы угля

Согласно статистическим данным в натуральном выражении, в январе-апреле этого года произведено 11099,2 тыс. т угля рядового каменного, что на 1,6% меньше аналогичного периода прошлого года. Запасы готовой продукции на конец апреля 2019 года - 188,2 тыс. т.

За это же время произведено угля рядового каменного для коксования 1666,8 тыс. т, что на 3,9% меньше по сравнению с январем-апрелем прошлого года. Запасы готовой продукции на конец апреля - 43,7 тыс. т.

Каменного угля произведено в январе-апреле 9018,0 тыс. т, что на 4% больше аналогичного периода 2018 года. Запасы готовой продукции на конец апреля - 141,1 тыс. т.

Также за это время произведено каменного угля для коксования с теплотворностью более 23,865 МДж/кг (5700 ккал/кг) на беззольной, но влажной основе 1517,2 тыс. т, что на 6,8% меньше по сравнению с январем-апрелем прошлого года. Запасы готовой продукции на конец апреля - 3,2 тыс. т.

Угля каменного энергетического с теплотворностью более 23,865 МДж/кг (5700 ккал/кг) на беззольной, но влажной основе в январе-апреле произведено 7168,6 тыс. т, что на 8% больше, чем за этот же период прошлого года. Запасы готовой продукции на конец апреля - 124,7 тыс. т.

Произведено в январе-апреле угля каменного другого 332,2 тыс. т, что на 17,7% меньше, чем за этот же период прошлого года. Запасы готовой продукции на конец апреля - 13,2 тыс. т.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, за месяц запасы каменного угля в Украине увеличились на 5,4%.