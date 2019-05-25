Україна збільшила запаси вугілля
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. За місяць запаси вугілля кам'яного в Україні збільшилися на 5,4%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Станом на 1 травня 2019 року запаси вугілля кам'яного в Україні становили 3 млн 34,2 тис. тонн, що на 5,4% більше, аніж станом на 1 квітня 2019 року, але на 4,3% менше, аніж станом на 1 травня 2018 року.
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Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, за місяць в Україні видобули понад 2 млн тонн вугілля.