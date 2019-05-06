За місяць в Україні видобули понад 2 млн тонн вугілля

"У квітні 2019 року вуглевидобувні підприємства України всіх форм власності видобули 2 466 500 тонн вугілля. План виконано на 98%. Такі дані станом на 1 травня були надані Міністерством енергетики та вугільної промисловості України", - йдеться в повідомленні.

У тому числі шахти, підпорядковані Міненерговугілля, видобули 313 600 тонн вугілля, що склало 98% виконання плану. "Мінус" до плану - 6 384 тонни вугілля.

За даними профспілки, з початку року вугледобувні підприємства всіх форм власності видобули 10 268 400 тонн вугілля. "Мінус" до планового завдання склав 85 592 тонни вугілля.

Зокрема, шахти, підпорядковані Міненерговугілля, видобули з початку року 1 241 600 тонн вугілля, що склало 101% виконання плану.

У Донецькій області підприємства вугільної промисловості всіх форм власності у квітні видобули 780 379 тонн вугілля. Державні шахти Донецького регіону видобули 157 351 тонну вугілля.

"При цьому рівень видобутку вугілля на державних шахтах області в порівнянні з плановим завданням був збільшений на 5 351 тонну", - зазначили у профспілці.

У Луганській області видобуток вугільних підприємств всіх форм власності у квітні склав 34 460 тонн палива. На підприємствах Міненерговугілля Луганщини було видобуто 34 460 тонн вугілля. На державних шахтах "мінус" до планового завдання склав 9 340 тонн.

Вугільним об'єднанням Дніпропетровської області ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" у квітні було видобуто 1 488 049 тонн вугілля. "Мінус" до планового завдання – 40 351 тонну.

У Львівській області Держпідприємством "Львіввугілля" добуло 102 374 тонни вугілля. "Плюс" до поставленого завдання склав 13 374 тонни палива.

ПАТ "Шахта "Надія" було видобуто 8 000 тонни вугілля. "Мінус" до планового завдання склав 3 300 тонн.

Держпідприємством "Волиньвугілля" у квітні видобуто 5 031 тонну вугілля. Цей рівень видобутку нижче планового завдання на 12 469 тонн.

Нагадаємо, у січні-березні Україна наростила імпорт вугілля з РФ.

Раніше УНН повідомляв, що в Україні скоротився видобуток коксівного вугілля.