За месяц в Украине добыли более 2 млн тонн угля
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В апреле этого года угледобывающие предприятия Украины всех форм собственности добыли 2 466 500 тонн угля. Об этом сообщила пресс-служба профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на данные Министерства энергетики и угольной промышленности, передает УНН.
"В апреле 2019 года угледобывающие предприятия Украины всех форм собственности добыли 2 466 500 тонн угля. План выполнен на 98%. Такие данные по состоянию на 1 мая были предоставлены Министерством энергетики и угольной промышленности Украины", - говорится в сообщении.
В том числе шахты, подчиненные Минэнергоугля, добыли 313 600 тонн угля, что составило 98% выполнения плана. "Минус" в план - 6 384 тонны угля.
По данным профсоюза, с начала года угледобывающие предприятия всех форм собственности добыли 10 268 400 тонн угля. "Минус" к плановому заданию составил 85 592 тонны угля.
В частности, шахты, подчиненные Минэнергоугля, добыли с начала года 1 241 600 тонн угля, что составило 101% выполнения плана.
В Донецкой области предприятия угольной промышленности всех форм собственности в апреле добыли 780 379 тонн угля. Государственные шахты Донецкого региона добыли 157 351 тонну угля.
"При этом уровень добычи угля на государственных шахтах области по сравнению с плановым заданием был увеличен на 5 351 тонну", - отметили в профсоюзе.
В Луганской области добыча угольных предприятий всех форм собственности в апреле составил 34 460 тонн топлива. На предприятиях Минэнергоугля Луганской было добыто 34460 тонн угля. На государственных шахтах "минус" к плановому заданию составил 9340 тонн.
Угольным объединением Днепропетровской области ПАО "ДТЭК Павлоградуголь" в апреле было добыто 1 488 049 тонн угля. "Минус" к плановому заданию - 40 351 тонну.
Во Львовской области Госпредприятием "Львовуголь" добыло 102 374 тонны угля. "Плюс" с поставленной задачей составил 13374 тонны топлива.
ПАО "Шахта "Надежда" было добыто 8000 тонн угля. "Минус" к плановому заданию составил 3 300 тонн.
Госпредприятием "Волыньуголь" в апреле добыто 5031 тонну угля. Этот уровень добычи ниже планового задания на 12 469 тонн.
Напомним, в январе-марте Украина нарастила импорт угля из РФ.
Ранее УНН сообщал, что в Украине сократилась добыча коксующегося угля.