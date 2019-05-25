Украина увеличила запасы угля
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. За месяц запасы каменного угля в Украине увеличились на 5,4%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
По состоянию на 1 мая 2019 года запасы каменного угля в Украине составляли 3 млн 34,2 тыс. тонн, что на 5,4% больше, чем по состоянию на 1 апреля 2019 года, но на 4,3% меньше, чем по состоянию на 1 мая 2018-го.
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Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, за месяц в Украине добыли более 2 млн тонн угля.