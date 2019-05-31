В Україні скоротилися запаси вугілля

КИЇВ. 31 травня. УНН. В Україні на кінець квітня цього року проти аналогічної дати минулого року скоротилися запаси кам'яного вугілля на 9,61% - до 141,1 тис. т. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.