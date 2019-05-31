В Україні скоротилися запаси вугілля
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. В Україні на кінець квітня цього року проти аналогічної дати минулого року скоротилися запаси кам'яного вугілля на 9,61% - до 141,1 тис. т. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.
Згідно зі статистичними даними у натуральному вираженні, у січні-квітні цього року вироблено 11099,2 тис. т вугілля рядового кам’яного, що на 1,6% менше проти аналогічного періоду минулого року. Запаси готової продукції на кінець квітня 2019 року - 188,2 тис. т.
За цей же час вироблено вугілля рядового кам’яного для коксування 1666,8 тис. т, що на 3,9% менше у порівнянні з січнем-квітнем минулого року. Запаси готової продукції на кінець квітня - 43,7 тис. т.
Вугілля кам’яного вироблено у січні-квітні 9018,0 тис. т, що на 4% більше проти аналогічного періоду 2018 року. Запаси готової продукції на кінець квітня - 141,1 тис. т.
Також за це час вироблено вугілля кам’яного для коксування з теплотворністю більше 23,865 МДж/кг (5700 ккал/кг) на беззольній, але вологій основі 1517,2 тис. т, що на 6,8% менше у порівнянні з січнем-квітнем минулого року. Запаси готової продукції на кінець квітня - 3,2 тис. т.
Вугілля кам’яного енергетичного з теплотворністю більше 23,865 МДж/кг (5700 ккал/кг) на беззольній, але вологій основі у січні-квітні вироблено 7168,6 тис. т, що на 8% більше, ніж за цей же період торік. Запаси готової продукції на кінець квітня - 124,7 тис. т.
Вироблено у січні-квітні вугілля кам’яного іншого 332,2 тис. т, що на 17,7% менше, ніж за цей же період минулого року. Запаси готової продукції на кінець квітня - 13,2 тис. т.
Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, за місяць запаси вугілля кам'яного в Україні збільшилися на 5,4%.