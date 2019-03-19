В Украине сократилось количество докторантов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. По сравнению с 2017-2018 учебным годом в 2018-2019 году количество аспирантов и докторантов в высших учебных заведениях Украины существенно сократилось. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Государственной службы статистики Украины.
Согласно информации, по сравнению с 2017-2018 учебным годом в 2018-2019 году количество аспирантов сократилась на 1957 человек (из 24786 до 22829 человек). Количество докторантов, в свою очередь, сократилась на 501 человека (с 1646 до 1145 человек).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине уменьшилось количество студентов
Стоит отметить, что, согласно данным Госслужбы, с 2015 года количество указанных категорий ученых постоянно сокращается.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине сократилось количество вузов
В Госстате уточнили, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.