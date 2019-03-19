В Україні скоротилась кількість докторантів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. В порівнянні з 2017-2018 навчальним роком, у 2018-2019 році кількість аспірантів та докторантів у вищих навчальних закладах України суттєво скоротилась. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Державної служби статистики України.
Згідно інформацією, в порівнянні з 2017-2018 навчальним роком, у 2018-2019 році кількість аспірантів скоротилась на 1957 осіб (з 24786 до 22829 осіб). Кількість докторантів, у свою чергу, скоротилась на 501 особу (з 1646 до 1145 осіб).
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Варто зазначити, що, згідно з даними Держслужби, з 2015 року кількість вказаних категорій науковців невпинно скорочується.
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У Держстаті уточнили, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Криму і м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.