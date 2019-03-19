В Україні скоротилась кількість ВНЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У порівнянні з 2017-2018 навчальним роком, у 2018-2019 році кількість вищих навчальних закладів в Україні скоротилась. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Державної служби статистик України.
Згідно інформацією, в порівнянні з 2017-2018 навчальним роком, у 2018-2019 році кількість коледжів, технікумів та училищ скоротилась на 2 навчальних заклади. А кількість університетів, академій та інститутів скоротилась на 7.
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Варто зазначити, що, згідно з даними Держслужби, з 1990 року кількість навчальних закладів невпинно скорочується.
У Держстаті уточнили, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Криму і м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, у 2019 році діятимуть нові умови до вступу у ВНЗ.