В Украине сократилось количество вузов

Согласно информации, по сравнению с 2017-2018 учебным годом в 2018-2019 году количество колледжей, техникумов и училищ сократилось на 2 учебных заведения. А количество университетов, академий и институтов сократилась на 7.

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Стоит отметить, что, согласно данным Госслужбы, с 1990 года количество учебных заведений постоянно сокращается.

В Госстате уточнили, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, в 2019 году будут действовать новые условия для поступления в вуз.