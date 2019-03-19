В Україні поменшало студентів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. В порівнянні з 2017-2018 навчальним роком, у 2018-2019 році кількість студентів у вищих навчальних закладах України скоротилась. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Державної служби статистики України.
Згідно інформацією, в порівнянні з 2017-2018 навчальним роком, у 2018-2019 році кількість студентів коледжів, технікумів та училищ скоротилась на 8,7 тисяч осіб. А кількість студентів університетів, академій та інститутів скоротилась на 7,7 тисяч осіб.
Варто зазначити, що, згідно з даними Держслужби, з 1990 року кількість студентів коледжів, технікумів та училищ невпинно скорочується, а кількість студентів університетів, академій та інститутів почала скорочуватись після 2008 року.
У Держстаті уточнили, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Криму і м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, в Україні скоротилась кількість ВНЗ.