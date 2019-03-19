В Украине стало меньше студентов

Согласно информации, по сравнению с 2017-2018 учебным годом в 2018-2019 году количество студентов колледжей, техникумов и училищ сократилось на 8700 человек. А количество студентов университетов, академий и институтов сократилась на 7700 человек.

Стоит отметить, что, согласно данным Госслужбы, с 1990 года количество студентов колледжей, техникумов и училищ постоянно сокращается, а количество студентов университетов, академий и институтов начало сокращаться после 2008 года.

В Госстате уточнили, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, в Украине сократилось количество вузов.