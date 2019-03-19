В Украине стало меньше студентов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. По сравнению с 2017-2018 учебным годом в 2018-2019 году количество студентов в высших учебных заведениях Украины сократилось. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Государственной службы статистики Украины.
Согласно информации, по сравнению с 2017-2018 учебным годом в 2018-2019 году количество студентов колледжей, техникумов и училищ сократилось на 8700 человек. А количество студентов университетов, академий и институтов сократилась на 7700 человек.
Стоит отметить, что, согласно данным Госслужбы, с 1990 года количество студентов колледжей, техникумов и училищ постоянно сокращается, а количество студентов университетов, академий и институтов начало сокращаться после 2008 года.
В Госстате уточнили, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, в Украине сократилось количество вузов.