В Украине составили портрет подростка-правонарушителя

"Парни 16-17 лет, из неполных семей, осужденные за тяжкие преступления против собственности, чаще всего совершенные группой лиц" - таков обобщенный социальный портрет несовершеннолетних составили в Центре пробации. Анализ делался на основе социально-демографических характеристик подростков, состоящих на учете уполномоченных органов пробации Украины", - говорится в сообщении.

Также, по информации пресс-службы, сотрудники Центра пробации определили так называемые защитные факторы для таких "проблемных подростков".

"Большинство несовершеннолетних правонарушителей учится в общеобразовательных школах (95%), впервые судимы (86%), низкий уровень риска совершения повторных преступлений (58%)", - уточнили в госучреждении.

Кроме того, по данным пресс-службы Центра, на учете уполномоченных органов по вопросам пробации находится чуть более 1000 несовершеннолетних правонарушителей. При этом, как отмечается, с начала года лишь 29 несовершеннолетних правонарушителей совершили повторные преступления во время пребывания на учете, что составляет 1,5% от общего количества осужденных подростков.

Как сообщал УНН, в Украине уменьшился уровень повторной преступности среди несовершеннолетних и на сегодня составляет более 1%.