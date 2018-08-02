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В Україні склали портрет підлітка-правопорушника

В Україні склали портрет підлітка-правопорушника

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Працівники державної установи "Центр пробації" склали орієнтовний портрет підлітка-правопорушника, передає УНН з посиланням на прес-службу Центру.

"Хлопці 16-17 років, з неповних сімей, засуджені за тяжкі злочини проти власності, частіше вчинені групою осіб" - такий узагальнений соціальний портрет неповнолітніх склали в Центрі пробації. Аналіз робився на основі соціально-демографічних характеристик підлітків, які перебувають на обліку уповноважених органів пробації України", - йдеться у повідомленні.

Також, за інформацією прес-служби, працівники Центру пробації визначили так звані захисні фактори для таких "проблемних підлітків".

"Переважна частина неповнолітніх правопорушників навчається у загальноосвітніх школах (95%), вперше судимі (86%), мають низький рівень ризику вчинення повторних злочинів (58%)", - уточнили у держустанові.

Крім того, за даними прес-служби Центру, на обліку уповноважених органів з питань пробації перебуває трохи більше 1000 неповнолітніх правопорушників. При цьому, як зазначається, з початку року лише 29 неповнолітніх правопорушників вчинили повторні злочини під час перебування на обліку, що становить 1,5 % від загальної кількості засуджених підлітків.

Як повідомляв УНН, в Україні зменшився рівень повторної злочинності серед неповнолітніх осіб і на сьогодні становить більше 1%. 

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