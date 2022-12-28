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В Украине одобрили повышение тарифов на воду

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. Регулятор принял решение о повышении тарифов на водоснабжение и водоотвод, изменения будут зависеть от региона. Об этом сообщается на сайте НКРЭКУ, пишет УНН.

Детали

"Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщает, что 27 декабря 2022 состоялось заседание Комиссии в форме открытого слушания", на котором было принято решение "принять постановления НКРЭКУ об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод", говорится в сообщении.

Предполагается повышение тарифов на воду и водоотвод в следующем году в два этапа: с 1 января, а затем – с 1 июля 2023 года. 

Решение коснется 32 компаний. Впрочем, в списке нет упоминания о намерении изменения тарифов на воду в регионах, пострадавших в результате боевых действий, таких как Харьковская, Николаевская и Херсонская области.

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