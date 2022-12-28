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В Україні схвалили підвищення тарифів на воду

В Україні схвалили підвищення тарифів на воду

Київ • УНН

 • 573534 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Регулятор ухвалив рішення про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення, зміни залежатимуть від регіону. Про це повідомляється на сайті НКРЕКП, пише УНН.

Деталі

"Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, повідомляє, що 27 грудня 2022 року відбулося засідання Комісії у формі відкритого слухання", на якому було ухвалено рішення "прийняти постанови НКРЕКП про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення", йдеться у повідомленні.

Передбачається підвищення тарифів на воду та водовідведення наступного року у два етапи: з 1 січня, а потім – з 1 липня 2023 року. 

Рішення торкнеться 32 компаній. Утім, у списку немає згадки про намір зміни тарифів на воду в регіонах, постраждалих у результаті бойових дій, як-от Харківська, Миколаївська та Херсонська області.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні затвердили підвищення тарифів на електроенергію в 2023 році: кого стосується

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