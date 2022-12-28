В Україні схвалили підвищення тарифів на воду

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"Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, повідомляє, що 27 грудня 2022 року відбулося засідання Комісії у формі відкритого слухання", на якому було ухвалено рішення "прийняти постанови НКРЕКП про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення", йдеться у повідомленні.

Передбачається підвищення тарифів на воду та водовідведення наступного року у два етапи: з 1 січня, а потім – з 1 липня 2023 року.

Рішення торкнеться 32 компаній. Утім, у списку немає згадки про намір зміни тарифів на воду в регіонах, постраждалих у результаті бойових дій, як-от Харківська, Миколаївська та Херсонська області.

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