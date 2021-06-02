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В Украине отменили обязательный перевод выплат пенсий на карточки с 1 сентября

Киев • УНН

 • 39008 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Кабинет министров Украины отменил обязательный перевод выплаты пенсии и социальной помощи на карточные счета с сентября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Укрпочту.

В Украине отменили обязательный перевод выплат пенсий на карточки с 1 сентября

Цитата

"Кабинет министров Украины отменил обязательный перевод выплаты пенсии и социальной помощи на карточные счета с сентября, как это ранее было закреплено в постановлении № 277 от 29 марта 2021 года. Текущий порядок доставки пенсий, субсидий и социальных пособий через Укрпочту будет сохранен как минимум до 1 января 2023 года", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что основная причина, по которой инициативу отложили на два года, - неготовность банковской инфраструктуры и систематическое закрытие банковских отделений.

Отмечается, что в настоящее время банкоматы имеются лишь у 4% городов Украины, значит, что 13 млн украинцев не имеют доступа, а следовательно и возможности пользоваться банковскими услугами. В то время как Укрпочта покрывает 100% населенных пунктов и может оказать в том числе и финансовые услуги всем без исключения украинцам.

Соответствующие изменения в постановление № 277 О дополнительных мерах по организации выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины Кабинет Министров Украины принял 26 мая.

"Сегодняшними изменениями в постановление наконец-то окончено двухмесячную борьбу огромного количества граждан за комфорт и здоровье пожилых людей в части доставки пенсий. Прежде всего для 3,5 млн пенсионеров, большинство которых просто физически не имеет доступа к банкоматам, и поэтому не может получать пенсию на карточку. Рад, что и Президент Украины и Премьер-министр разделяют нашу позицию относительно того, что переход процесса получения пенсии с наличной в безналичную форму должен происходить постепенно и реализовываться как право людей, а не обязательства", - прокомментировал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

По его словам, к 2023 году доставку пенсий, по-прежнему наличными и домой, будут осуществлять почтальоны и отделения Укрпочты. Он уверен, за это время будет произведено механику, которая упростит доставку пенсий, но при этом не создаст проблем для пенсионеров. Потому что пока предложение ехать в карантин и оплачивать дорогу в райцентр, чтобы снять деньги с карточки, выглядит как часть проблемы, а не решение.

Дополнение

Тариф для доставки пенсий Укрпочтой с апреля повышен на 11% в среднем за год. Минсоцполитики при этом указывает, что госкомпания предоставляет такую услугу "на монопольных условиях", и уже к 1 сентября "для снижения стоимости" ее переведут на конкурсную основу.

Перед этим Укрпочта продлила действие текущего договора по доставке пенсий в январе и феврале по тарифам 2020 года и указывала, что продолжит обсуждение новых тарифов на 2021 год.

Добавим, это не первый раз, когда Смелянский вспоминает о вопросах тарифов на доставку пенсий. Так, в декабре Укрпочта угрожала прекратить доставку пенсий с 1 января 2021 года, если Кабинет министров Украины не рассмотрит вопрос оплаты доставки пенсий. С аналогичными заявлениями они выходили и в 2019 году.

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