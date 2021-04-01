Мінсоц хоче забрати в Укрпошти "монополію" на доставку пенсій: поки тариф держкомпанії підвищили

Підвищення тарифу на доставку пенсій

"Сьогодні Укрпошта обслуговує 3,5 млн пенсіонерів, які отримують пенсії готівкою вдома. Вони проживають у тих селах, селищах і містечках, де немає жодного відділення банку чи навіть банкомату", - зазначив голова Мінінфраструктури, у підпорядкуванні якого і перебуває Укрпошта, Владислав Криклій.

З його слів, усього по Україні таких населених пунктів понад 27 тисяч. А загалом в них проживають близько 13 млн громадян.

За його словами, чинні наразі тарифи на виплату та доставку пенсій і грошової допомоги, затверджені постановою уряду ще в грудні 2019 року, "уже не покривають фактичні витрати компанії, необхідні для надання цих послуг". Тому змінами до цієї постанови з 1 квітня ці тарифи збільшуються у місті з 1,15% до 1,3 %, а в селі та селищах міського типу з 2,3% до 2,65 % від суми виплати.

Таке рішення міністр називає "компромісним" і вказує, що воно дозволить "зберегти робочі місця для 10 тисяч листонош".

Про компромісність рішення уряду і збереження робочих місць листонош заявив і генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. Він при цьому вказав, що зарплата листонош залежить від доходу Укрпошти від фіксованих послуг. До слова, високі зарплати самого Смілянського вже ставали предметом для обговорення.

"... Рішення уряду по підвищенню тарифів на 11% в середньому на рік менше, ніж відсоток збільшення мінімальної заробітної плати (на 37%, порівнюючи 2020 до 2021), але воно дозволяє продовжити роботу", - відзначив Смілянський, якого цитує пресслужба Мінінфраструктури.

При цьому до ухвалення рішення уряду він написав "гнівний пост" у Facebook з приводу слів міністра соціальної політики Марини Лазебної щодо ініціативи підвищити цей тариф для держкомпанії. Супроводив його Смілянський словами: "Знищенню держкомпаній популізмом і непрофесійністю має колись настати кінець, як і знущанню над пенсіонерами".

Так, він розповів і про ініціативу Мінсоцполітики про "примусове", з його слів, з 1 вересня 2021 року, переведення на банківській картки усіх пенсіонерів, окрім людей з 1-ї групою інвалідності, "які не ходять", і тих, кому більше 80 років.

Конкурси на доставку пенсій

З приводу цієї ініціативи, таки ухваленої Кабміном, у Мінсоцполітики висловили наступну позицію:

"На сьогодні надавачем таких послуг є АТ "Укрпошта" на монопольних умовах. Передбачено, що тарифи за надання цих послуг визначатимуться у договорах, укладених за результатами конкурсу, і не можуть бути більшими від тарифів на оплату послуг, пов’язаних із виплатою і доставкою пенсій та грошової допомоги, встановлених урядом. Така норма стимулюватиме в майбутньому зниження вартості доставки пенсій та грошової допомоги".

Тож, надавачів послуг "з виплати та доставки пенсій, грошової допомоги за місцем проживання одержувачів" відтепер, згідно з рішенням уряду, мають обирати через конкурс.

Перший конкурс, відповідно до урядового рішення, має бути проведений Пенсійним фондом до 1 вересня 2021 року.

"До проведення конкурсу АТ "Укрпошта” продовжить здійснювати виплату і доставку пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів", - додали у Мінсоцполітики.

Також у Мінсоці вказали, що з 1 вересня 2021 року виплата пенсій та грошової допомоги здійснюватиметься через поточні рахунки уповноважених банків для всіх одержувачів, крім:



людей з інвалідністю І групи,



осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування та потребують постійного стороннього догляду,



осіб, які досягли 80-річного віку,



одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та допомоги на догляд.



"Особи з вищезазначених категорій отримуватимуть пенсії та грошову допомогу за власним вибором: або через установу, відібрану на конкурсі, або через обраний самостійно банк з числа уповноважених", - додали у Мінсоцполітики.

При цьому за фактом рішення уряду по Укрпошті її гендиректор Ігор Смілянський у Facebook відреагував стримано. Подякував причетним і зазначив, що "навіть коментувати по гарячих слідах не буду. А то ще щось скажу". До слова, за версією Смілянського, Укрпошта "продовжить доставляти пенсії по всій території нашої країни до кінця 2021 року", а не "до проведення конкурсу", як вказало Мінсоцполітики.

Доповнення

Перед цим Укрпошта продовжила дію поточного договору з доставки пенсій в січні і лютому за тарифами 2020 року і вказувала, що продовжить обговорення нових тарифів на 2021 рік.

Додамо, це не вперше, коли Смілянський згадує про питання тарифів на доставку пенсій. Так, у грудні Укрпошта погрожувала припинити доставку пенсій з 1 січня 2021 року, якщо Кабінет міністрів України не розгляне питання оплати доставки пенсій. З аналогічними заявами вони виходили і в 2019 році.