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Ми не благодійний фонд: "Укрпошта" знову погрожує припинити доставку пенсій

Київ • УНН

 • 18720 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. "Укрпошта" погрожує припинити доставку пенсій з 1 січня 2021 року, якщо Кабінет міністрів України не розгляне питання оплати доставки пенсій. Про це на своїй сторінці в Facebook написав Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, передає УНН.

Ми не благодійний фонд: "Укрпошта" знову погрожує припинити доставку пенсій

"Сьогодні на Кабміні має бути розглянуто питання оплати державою доставки пенсій для 3,6 мільйона пенсіонерів. Після перегляду мінімальної зарплати, тільки в частині ЄСВ Укрпошта заплатить на 500 мільйонів гривень більше ніж у 2020 році, не рахуючи витрат на підвищення зарплат. Тому, якщо питання не буде вирішене позитивно Укрпошта буде змушена припинити доставку пенсій з 1 січня", - заявив він.

За словами Смілянського, Укрпошта не благодійний фонд і не може дотувати газети, листи та пенсії.

"Я звичайно впевнений, що КМУ прийме правильне рішення, і всі пенсіонери своєчасно отримають свої пенсії, а листоноші, що ризикують своїм життям і приходять в будинки до людей, справедливу оплату. Адже міністр фінансів особисто неодноразово стверджував, що всі питання, пов'язані з підвищенням мінімальної зарплати закладені в бюджет. Особливо для тих, хто допомагає боротися з короновірусом", - зазначив він.

Крім цього, Генеральний директор Укрпошти звернувся до міністра фінансів України Сергія Марченка.

"... я б хотів особисто нагадати Міністерству фінансів України і Сергію Марченку, що коли людина голодна, їй дають вудку або рибу. Або приперта до стінки зі зв'язаними руками людина починає шукати радикальні виходи. Вудку, у вигляді закону про Поштовий банк Ви нам не дали. Так що чекаємо рибу. А, ну і співробітництво з ЄБРР і ЄІБ на 100 мільйонів євро буде анульовано у разі збитковості Укрпошти", - підсумував він.

Пізніше Смілянський також додав, що питання про доставку пенсій буде розглянуто завтра.

"Так як КМУ вирішив потримати інтригу щодо доставки пенсій до завтра, є час почекати і подумати про прекрасне", - зазначив він.

Нагадаємо, зарплата голови "Укрпошти" в цьому році склала 1,9 млн гривень в місяць, що становить 22,8 млн гривень в рік. Додамо, що зарплата директора "Укрпошти" більш ніж в два рази вища, ніж річна зарплата президента США.

Додамо, що Укрпошта вже не перший раз загрожує припинити доставку пенсій. З аналогічними заявами вони виходили і в 2019 році.

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