Трамп идет работать главой "Укрпочты": соцсети отреагировали на зарплаты Смилянского

КИЕВ. 15 января. УНН. Тот факт, что зарплата директора "Укрпочты" Игоря Смилянского в этом году составит 1,9 млн гривен, что превышает оклад президента США Дональда Трампа в два раза, очень порадовал пользователей соцсетей. Поэтому они создали точные фотожабы по этому поводу, УНН подобрал лучшие из них.