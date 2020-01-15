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Трамп йде працювати головою "Укрпошти": соцмережі відреагували на зарплати Смілянського

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Той факт, що зарплата директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського у цьому році становитиме 1,9 млн гривень, що перевищує оклад президента США Дональда Трампа в два рази, дуже повеселив користувачів соцмереж. Тож вони створили влучні фотожаби з цього приводу, УНН підібрав найкращі з них.

Трамп йде працювати головою "Укрпошти": соцмережі відреагували на зарплати Смілянського

Так, дані про зарплату Смілянського опублікувала на своїй Facebook-сторінці секретар Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Ліна Кущ.

“Генеральний директор „Укрпошти“ Ігор Смілянський в цьому році суттєво поліпшить свій добробут. Голова пошти отримуватиме зарплату в розмірі 1 886 808 гривень 30 копійок на місяць. З них 716 463 гривень 30 копійок — посадовий оклад, 693 843 гривні — щомісячна премія, 456 502 гривні — інші виплати, передбачені законодавством”, — написала вона.

Отже, зарплата голови “Укрпошти” в 1,9 млн гривень за місяць складе 22,8 млн гривень в рік.

Якщо перерахувати цю суму за поточним курсом НБУ — це буде 951,2 тис. доларів. Тож, зарплата директора “Укрпошти” більш ніж в два рази вища, ніж річна зарплата президента США, що становить 400 тис. доларів на рік за даними з відкритих джерел (ред. — 951,2 тис доларів/на 400 тисяч доларів = 2,37 рази).

Дізнавшись про це, користувачі мережі висміяли Трампа за “маленьку” зарплату в порівнянні з очільником “Укрпошти”.

Нагадаємо, що раніше, президент США Дональд Трамп разом з дружиною Меланією стали героями мемів про українські традиції, за якими у Щедрий вечір водять Маланку.

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