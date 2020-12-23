Мы не благотворительный фонд: “Укрпочта” снова угрожает прекратить доставку пенсий

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 67603 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 131665 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 140931 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 328293 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 192837 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 463572 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 339383 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 224756 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 249433 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 257606 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+7°
2м/с
86%
Популярные новости

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 93741 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

5 апреля, 08:12 • 28961 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

5 апреля, 08:38 • 52324 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

5 апреля, 09:21 • 47999 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

5 апреля, 09:32 • 32159 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 94618 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 96779 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 186497 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 328250 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 463549 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 12712 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 27791 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 35925 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 65557 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 88003 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Мы не благотворительный фонд: “Укрпочта” снова угрожает прекратить доставку пенсий

Киев • УНН

 • 18720 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. “Укрпочта” угрожает прекратить доставку пенсий с 1 января 2021 года, если Кабинет министров Украины не расмотрит вопрос оплаты доставки пенсий. Об этом на своей страницы в Facebook написал Генеральный директор “Укрпочты” Игорь Смилянский, передает УНН.

Мы не благотворительный фонд: “Укрпочта” снова угрожает прекратить доставку пенсий

“Сегодня на Кабмине должен быть рассмотрен вопрос оплаты государством доставки пенсий для 3,6 миллиона пенсионеров. После пересмотра минимальной зарплаты, только в части ЕСВ Укрпошта заплатит на 500 миллионов гривен больше чем в 2020 году, не считая расходов на повышение зарплат. Поэтому, если вопрос не будет решён положительно Укрпочта будет вынуждена прекратить доставку пенсий с 1 января”, — заявил он.

По словам Смилянского, Укрпочта не благотворительный фонд и не может дотировать газеты, письма и пенсии.

“Я конечно уверен, что КМУ примет правильное решение, и все пенсионеры своевременно получат свои пенсии, а почтальоны, рискующие своей жизнью и приходящие в дома к людям справедливую оплату. Ведь Министр Финансов лично неоднократно утверждал, что все вопросы, связанные с повышением минимальной зарплаты заложены в бюджет. Особенно для тех, кто помогает бороться с короновирусом”, — отметил он.

Кроме этого, Генеральный директор Укрпочты обратился к министру финансов Украины Сергею Марченко.

“... я бы хотел лично напомнить Министерству финансов Украины и Сергею Марченко, что когда человек голодный, ему или дают удочку, или рыбу. Или припертый к стенке с завязанными руками человек начинает искать радикальные выходы. Удочку, в виде закона о Почтовом банке Вы нам не дали. Так что ждём рыбу. А, ну и сотрудничество с ЕБРР и ЕИБ на 100 миллионов евро будет аннулировано в случае убыточности Укрпочты”, — подытожил он.

Позже Смилянский также добавил, что вопрос о доставке пенсий будет рассмотрен завтра.

“Так как КМУ решил подержать интригу по доставке пенсий до завтра, есть время подождать и подумать о прекрасном”, — отметил он.

Напомним, зарплата председателя “Укрпочты” в этом году составила 1,9 млн гривен в месяц, что составляет 22,8 млн гривен в год. Добавим, что зарплата директора “Укрпочты” более чем в два раза выше, чем годовая зарплата президента США.

Добавим, что Укрпочта уже не первый раз угрожает прекратить доставку пенсий. С аналогичными заявлениями они выходили и в 2019 году.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЭкономика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,911.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,789.61