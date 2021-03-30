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Доставка пенсій подорожчає: в Укрпошті прогнозують зростання тарифу на 11%

Доставка пенсій подорожчає: в Укрпошті прогнозують зростання тарифу на 11%

Київ • УНН

 • 19395 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Тариф на доставку пенсій Укрпоштою в 2021 році, як очікується, підвищиться на 11%. Про це заявив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у Facebook, передає УНН.

Цитата:

"... реальне підвищення тарифів становитиме (в разі схвалення) 11% в 2021 році, при зростанні мінімальної зарплати на 37%, крім інших витрат. Ще раз - 11% проти 37%!" - написав Смілянський.

Деталі

Також Смілянський повідомив, що Мінсоцполітики має завтра внести на розгляд уряду проект постанови, про примусове, з 1 вересня 2021 року, переведення на банківській картки усіх пенсіонерів, окрім людей з 1-ї групою інвалідності, "які не ходять", і тих, кому більше 80 років. "Тобто пенсіонерам буде примусово відкритий рахунок (вгадайте де?). Це в країні, де банки і банкомати присутні в 4% населених пунктів і часто найближчий на відстані в 50-60 км", - зазначає голова АТ "Укрпошта".

При цьому, за словами Смілянського, економії для Пенсійного фонду не буде, оскільки при такому скороченні виплат Укрпошта буде змушена скоротити 10 млн листонош, що, з його слів, буде означати втрати для бюджету від єдиного соціального внеску та податку на доходи.

"При цьому сьогодні (навіть якщо залишити всіх пенсіонерів в спокої), підвищення тарифу становитиме близько 265 мільйонів гривень до 2020 року. Тільки ЄСВ Укрпошта, після підвищення мінімалки до 6000 гривень, сплатить до бюджету на 272 мільйони більше, ніж у 2020 році, не рахуючи +208 мільйонів ПДФО, 55+ мільйонів дивідендів та інших податків", - написав Смілянський.

Доповнення

Міністр соцполітики Марина Лазебна раніше повідомила, що Міністерство соціальної політики погодилося на угоду з Укрпоштою щодо підвищення тарифу на доставку пенсій, що в середньому становить 60 грн, проте може вирости до 100 грн.

А перед цим Укрпошта продовжила дію поточного договору з доставки пенсій в січні і лютому за тарифами 2020 року і вказувала, що продовжить обговорення нових тарифів на 2021 рік.

Додамо, це не вперше, коли Смілянський згадує про питання тарифів на доставку пенсій. Так, у грудні Укрпошта погрожувала припинити доставку пенсій з 1 січня 2021 року, якщо Кабінет міністрів України не розгляне питання оплати доставки пенсій. З аналогічними заявами вони виходили і в 2019 році.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп йде працювати головою "Укрпошти": соцмережі відреагували на зарплати Смілянського

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