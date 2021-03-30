Доставка пенсий подорожает: в Укрпочте прогнозируют рост тарифа на 11%

Цитата:

"... реальное повышение тарифов составит (в случае одобрения) 11% в 2021 году, при росте минимальной зарплаты на 37%, кроме прочих расходов. Еще раз - 11% против 37%!" - написал Смелянский.

Детали

Также Смелянский сообщил, что Минсоцполитики завтра должно внести на рассмотрение правительства проект постановления о принудительном, с 1 сентября 2021 года, переводе на банковские карточки всех пенсионеров, кроме людей с 1-й группой инвалидности, "которые не ходят", и тех, кому более 80 лет. "То есть пенсионерам будет принудительно открыт счет (угадайте где?). Это в стране, где банки и банкоматы находятся в 4% населенных пунктов и часто ближайший на расстоянии в 50-60 км", - отмечает глава АО "Укрпочта".

При этом, по словам Смелянского, экономии для Пенсионного фонда не будет, так как при таком сокращении выплат Укрпочта будет вынуждена сократить 10 млн почтальонов, что, по его словам, будет означать потери для бюджета от единого социального взноса и налога на доходы.

"При этом сегодня (даже если оставить всех пенсионеров в покое), повышение тарифа составит около 265 млн гривен до 2020 года. Только ЕСВ Укрпочта, после повышения минималки до 6 000 гривен, уплатит в бюджет на 272 миллиона больше, чем в 2020 году, не считая +208 млн НДФЛ, 55+ миллионов дивидендов и других налогов", - написал Смелянский.

Дополнение

Министр соцполитики Марина Лазебная ранее сообщила, что Министерство социальной политики согласилось на сделку с Укрпочтой по повышению тарифа на доставку пенсий, что в среднем составляет 60 грн, однако может вырасти до 100 грн.

А перед этим Укрпочта продлевала действие текущего договора по доставке пенсий в январе и феврале по тарифам 2020 года и указывала, что продолжит обсуждение новых тарифов на 2021 год.

Добавим, это не первый раз, когда Смелянский вспоминает о вопросах тарифов на доставку пенсий. Так, в декабре Укрпочта угрожала прекратить доставку пенсий с 1 января 2021 года, если Кабинет министров Украины не рассмотрит вопрос оплаты доставки пенсий. С аналогичными заявлениями они выходили и в 2019 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп идет работать главой "Укрпочты": соцсети отреагировали на зарплаты Смелянского