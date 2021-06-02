В Україні скасували обов’язкове переведення виплат пенсій на картки з 1 вересня

Цитата

“Кабінет міністрів України скасував обов’язкове переведення виплати пенсії та соціальної допомоги на карткові рахунки з вересня, як це раніше було закріплено в постанові № 277 від 29 березня 2021 року. Поточний порядок доставки пенсій, субсидій та соціальних допомог через Укрпошту буде збережений як мінімум до 1 січня 2023 року”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що основна причина, через яку ініціативу відклали на два роки, — неготовність банківської інфраструктури і систематичне закриття банківських відділень.

Зазначається, що наразі банкомати наявні лише у 4% міст України, що значить, що 13 млн українців не мають доступу, а відтак і можливості користуватися банківськими послугами. В той час як Укрпошта покриває 100% населених пунктів і може надати в тому числі і фінансові послуги всім без винятку українцям.

Відповідні зміни до постанови № 277 Про додаткові заходи щодо організації виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України Кабінет Міністрів України ухвалив 26 травня.

“Сьогоднішніми змінами до постанови нарешті покладено край двомісячній боротьбі величезної кількості громадян за комфорт і здоров’я літніх людей в частині доставки пенсій. Насамперед для 3,5 млн пенсіонерів, більшість яких просто фізично не має доступу до банкоматів, і відтак не може отримувати пенсію на картку. Радий, що і Президент України і Прем’єр-міністр розділяють нашу позицію щодо того, що перехід процесу отримання пенсії з готівкової у безготівкову форму має відбуватися поступово і реалізовуватися як право людей, а не зобов’язання”, — прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

За його словами, до 2023 року доставку пенсій, як і раніше готівкою і додому, будуть здійснювати листоноші та відділення Укрпошти. Він упевнений, за цей час буде вироблено механіку, яка спростить доставку пенсій, але при цьому не створить проблем для пенсіонерів. Бо поки пропозиція їхати в карантин і оплачувати дорогу до райцентру, щоб зняти гроші з картки, виглядає як частина проблеми, а не рішення.

Доповнення

Тариф для доставки пенсій Укрпоштою з квітня підвищено на 11% у середньому за рік. Мінсоцполітики при цьому вказує, що держкомпанія надає таку послугу “на монопольних умовах”, і вже до 1 вересня “для зниження вартості” її переведуть на конкурсну основу.

Перед цим Укрпошта продовжила дію поточного договору з доставки пенсій в січні і лютому за тарифами 2020 року і вказувала, що продовжить обговорення нових тарифів на 2021 рік.

Додамо, це не вперше, коли Смілянський згадує про питання тарифів на доставку пенсій. Так, у грудні Укрпошта погрожувала припинити доставку пенсій з 1 січня 2021 року, якщо Кабінет міністрів України не розгляне питання оплати доставки пенсій. З аналогічними заявами вони виходили і в 2019 році.