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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 91180 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101696 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103811 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102968 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111111 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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5 марта, 08:58 • 104788 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131477 просмотра

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В Украине средний прирост больных на COVID-19 за почти две недели составляет 27% - Минздрав

В Украине средний прирост больных на COVID-19 за почти две недели составляет 27% - Минздрав

Киев  •  УНН

 • 16873 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Средний темп прироста количества лиц, больных на COVID-19 за последние 12 дней в Украине составляет 27%. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"Если мы посмотрим на ситуацию в мире, то мы имеем 1276 тыс. случаев: за день был прирост 73,5 тыс. случаев в сутки. Средний темп прироста за последние 12 дней в Украине составляет 27%, а за последние сутки мы имеем прирост в 7%", - сказал Ляшко.

По его словам, если посмотреть динамику роста в мире, то количество случаев в Италии и Испании существенно замедлилось, в то же время, в нескольких европейских странах растет удельный вес смертельных случаев, в частности во Франции, Великобритании и Швеции.

Как сообщалось в УНН, по состоянию на утро 6 апреля, в Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 38 - летальные.

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