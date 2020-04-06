В Украине средний прирост больных на COVID-19 за почти две недели составляет 27% - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Средний темп прироста количества лиц, больных на COVID-19 за последние 12 дней в Украине составляет 27%. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Если мы посмотрим на ситуацию в мире, то мы имеем 1276 тыс. случаев: за день был прирост 73,5 тыс. случаев в сутки. Средний темп прироста за последние 12 дней в Украине составляет 27%, а за последние сутки мы имеем прирост в 7%", - сказал Ляшко.
По его словам, если посмотреть динамику роста в мире, то количество случаев в Италии и Испании существенно замедлилось, в то же время, в нескольких европейских странах растет удельный вес смертельных случаев, в частности во Франции, Великобритании и Швеции.
Как сообщалось в УНН, по состоянию на утро 6 апреля, в Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 38 - летальные.