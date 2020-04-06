В Україні середній приріст хворих на COVID-19 за майже два тижні становить 27% - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Середній темп приросту кількості осіб, хворих на COVID-19 за останні 12 днів в Україні становить 27%. Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"Якщо ми подивимось на ситуацію в світі, то ми маємо 1 276 тис. випадків: за день був приріст 73,5 тис. випадків на добу. Середній темп приросту за останні 12 днів в Україні становить 27%, а за останню добу ми маємо приріст 7%", - сказав Ляшко.
З його слів, якщо подивитись динаміку росту в світі, то кількість випадків в Італії і Іспанії суттєво сповільнилась, в той же час, у кількох європейських країнах росте питома вага смертельних випадків, зокрема у Франції, Великій Британії і Швеції.
Як повідомлялося в УНН, станом на ранок 6 квітня, в Україні зафіксовано 1319 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 38 – летальні.