В Украине минимум 290 объектов названы в честь Суворова - Вятрович

"В Украине не менее 290 объектов топонимики, посвященных непосредственно Александру Суворову. Очевидно, что есть другие деятели русской истории, связанные непосредственно со становлением Российской Империи, ликвидацией украинской государственности, которые тем или иным образом увековечены в памятниках или украинский топонимике", - сказал Суворов.

По его словам, такие события как аннексия Крыма и война Донбассе только обострили необходимость избавления от российско-имперского наследия, ведь оно используется российской федерацией для легитимизации агрессии против современной Украины.

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Институт национальной памяти Украины в фальсификации истории.