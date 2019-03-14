В Україні щонайменше 290 об’єктів названі на честь Суворова - В’ятрович
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. В Україні щонайменше 290 назви географічних об’єктів присвячені полководцю Російської Імперії Олександру Суворову. Про це заявив під час круглого столу кандидат історичних наук, голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, передає УНН.
"В Україні щонайменше 290 об’єктів топоніміки, які присвячені безпосередньо Олександру Суворову. Очевидно, що є інші діячі російської історії, які пов’язані безпосередньо зі становленням Російської Імперії, ліквідацією української державності, які тим чи іншим чином увічненні у пам’ятниках чи українській топоніміці", - сказав Суворов.
За його словами, такі події як анексія Криму та війна Донбасі лише загострили необхідність позбавлення від російсько-імперської спадщини, адже вона використовується російською федерацією для легітимізації своєї агресії проти сучасної України.
Нагадаємо, офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова звинуватила Інститут національної пам'яті України в фальсифікації історії.