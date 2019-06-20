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В Украине расследовали около 300 преступлений, связанных с торговлей людьми - Госдеп

Киев • УНН

 • 8867 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. В 2018 году правоохранительные органы Украины расследовали 275 преступлений, связанных с торговлей людьми. Об этом говорится в новом докладе Госдепартамента США о торговле людьми, представленном сегодня, пишет УНН.

В Украине расследовали около 300 преступлений, связанных с торговлей людьми - Госдеп

“В 2018 году правоохранительные органы расследовали 275 преступлений, связанных с торговлей людьми, по сравнению с 346 в 2017 году. В их числе 151 случай торговли людьми в сексуальных целях, 54 случая трудовой торговли людьми, 68 случаев принудительного участия в преступной деятельности и два случая принудительного попрошайничества”, — говорится в отчёте.

В Госдепартаменте заявили, что украинские власти предоставили информацию о расследованиях и арестах многочисленных организованных преступных групп, способствующих принудительной трудовой и сексуальной эксплуатации в Украине и за рубежом.

“Власти возбудили уголовное преследование по 68 делам в суде в 2018 году по сравнению с 66 делами в 2017 году. Пятьдесят пять дел в 2017 году все еще продолжаются. Правоохранительные органы передали 185 уведомлений о подозрении, что является необходимым предварительным условием для судебного разбирательства с участием 133 подозреваемых в 2018 году, по сравнению со 149 случаями с участием 111 подозреваемых в 2017 году”, — сказано в документе.

Так же сообщается о том, что украинское правительство вынесло окончательное решение по 25 делам и осудило 15 торговцев людьми в 2018 году, по сравнению с 23 торговцами в 2017 году. Этот результат, по данным Госдепа, является самым низким за последние семь лет.

“Из 15 торговцев людьми, осужденных в 2018 году, только пять (33 %) были приговорены к тюремному заключению сроком от двух до 10 лет, правительство конфисковало активы у одного обвиняемого, двое были приговорены по нескольким статьям; в то время как остальные осужденные торговцы людьми получили условные сроки или были освобождены от отбывания наказания”, — сообщают в Госдепе.

Как сообщал УНН, в Украине в этом году выявлено уже около 200 преступлений, связанных с сутенерством.

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