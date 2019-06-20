В Україні розслідували близько 300 злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми - Держдеп

“У 2018 році правоохоронні органи розслідували 275 злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, в порівнянні з 346 в 2017 році. У їх числі 151 випадок торгівлі людьми в сексуальних цілях, 54 випадки трудової торгівлі людьми, 68 випадків примусової участі в злочинній діяльності та два випадки примусового жебракування”, — йдеться в звіті.

У Держдепартаменті заявили, що українська влада надала інформацію про розслідування і арешти численних організованих злочинних груп, що сприяють примусовій трудовій та сексуальній експлуатації в Україні і за кордоном.

“Влада порушила кримінальне переслідування у 68 справах в суді в 2018 році в порівнянні з 66 справами в 2017 році. П’ятдесят п’ять справ у 2017 році все ще тривають. Правоохоронні органи передали 185 повідомлень про підозру, що є необхідною попередньою умовою для судового розгляду за участю 133 підозрюваних у 2018 році, в порівнянні з 149 випадками за участю 111 підозрюваних у 2017 році”, — сказано в документі.

Так само повідомляється про те, що український уряд виніс остаточне рішення у 25 справах і засудив 15 торговців людьми в 2018 році, в порівнянні з 23 торговцями в 2017 році. Цей результат, за даними Держдепу, є найнижчим за останні сім років.

“З 15 торговців людьми, засуджених у 2018 році, тільки п’ять (33%) були засуджені до тюремного ув’язнення строком від двох до 10 років, уряд конфіскував активи у одного обвинуваченого, двоє були засуджені за декількома статтями; в той час як інші засуджені торговці людьми отримали умовні терміни або були звільнені від відбування покарання”, — повідомляють в Держдепі.

Як повідомляв УНН, в Україні в цьому році виявлено вже близько 200 злочинів, пов’язаних з сутенерством.