В Украине началось строительство хранилища отработанного ядерного топлива

"Произошло без преувеличения историческое событие для нашего государства. Мы начали строительство первой в Украине ядерной установки, работа которой уже в ближайшей перспективе обеспечит нам лидирующие позиции в мире по атомной генерации!" - написал В.Кистион.

Он отметил, что уже в 2020 году Украина станет энергонезависимой в вопросе отработки ядерного топлива и получит возможность ежегодно аккумулировать более 5,5 млрд гривен в бюджете Украины.

Как сообщал УНН, 6 июля НАЭК "Энергоатом" получил лицензции Государственной инспекции ядерного регулирования Украины для строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов ВВЭР отечественных атомных электростанций.