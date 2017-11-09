В Україні розпочалось будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива

"Відбулася без перебільшення історична подія для нашої держави. Ми розпочали будівництво першої в Україні ядерної установки, робота якої вже в найближчій перспективі забезпечить нам лідируючі позиції в світі з атомної генерації!" - написав В.Кістіон.

Він зазначив, що вже в 2020 році Україна стане енергонезалежною в питанні відпрацювання ядерного палива і отримає змогу щорічно акумулювати понад 5,5 мільярдів гривень в бюджеті України.

Як повідомляв УНН, 6 липня НАЕК "Енергоатом" отримав ліцензцію Державної інспекції ядерного регулювання України для будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій.