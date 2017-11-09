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В Україні розпочалось будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива

В Україні розпочалось будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива

Київ • УНН

 • 17029 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. На Київщині розпочалось будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива ДП "НАЕК "Енергоатом". Про це повідомив віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Відбулася без перебільшення історична подія для нашої держави. Ми розпочали будівництво першої в Україні ядерної установки, робота якої вже в найближчій перспективі забезпечить нам лідируючі позиції в світі з атомної генерації!" - написав В.Кістіон.

Він зазначив, що вже в 2020 році Україна стане енергонезалежною в питанні відпрацювання ядерного палива і отримає змогу щорічно акумулювати понад 5,5 мільярдів гривень в бюджеті України.

Як повідомляв УНН, 6 липня НАЕК "Енергоатом" отримав ліцензцію Державної інспекції ядерного регулювання України для будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій.

Українські Національні Новини

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