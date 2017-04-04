В Украине ранними зерновыми уже засеяли 1,6 млн га

Сообщается, что с 2,4 млн га, которые запланированы под посев ранних зерновых и зернобобовых культур, уже засеяно 1,6 млн га гектаров.

В частности:

- яровой пшеницы посеяно 105 тыс. га или 55% к прогнозу (190 тыс. га)

- ярового ячменя - 1,1 млн га или 62% к прогнозу (1,7 млн га)

- овса - 115 тыс. га или 55% к прогнозу (208 тыс. га)

- гороха - 302 тыс. га или 109% к прогнозу (276 тыс. га).

Кроме того, сахарной свеклы посеяно 69 тыс. га или 24% к прогнозу (293 тыс. га), а подсолнечника - 121 тыс. га или 2% (5,4 млн га).

Как сообщал УНН, Украина экспортировала 2016 году до Египта более 5500000 т зерновых .