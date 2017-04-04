В Україні ранніми зерновими вже засіяли 1,6 млн га
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Станом на сьогодні посівну кампанію розпочато вже у 17 областях та засіяно 1,6 млн га ранніми ярими зерновими та зернобобовими культурами, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.
Повідомляється, що із 2,4 млн га, які заплановані під посів ранніх зернових та зернобобових культур, вже засіяно 1,6 мільйонів гектарів.
Зокрема:
- ярої пшениці посіяно 105 тис. га або 55% до прогнозу (190 тис. га);
- ярого ячменю – 1,1 млн га або 62% до прогнозу (1,7 млн га);
- вівса – 115 тис. га або 55% до прогнозу (208 тис. га);
- гороху – 302 тис. га або 109% до прогнозу (276 тис. га).
Крім того, цукрових буряків посіяно 69 тис. га або 24% до прогнозу (293 тис. га), а соняшнику - 121 тис. га або 2% (5,4 млн га).
Як повідомляв УНН, Україна експортувала 2016 року до Єгипту понад 5,5 млн т зернових.