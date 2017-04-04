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В Україні ранніми зерновими вже засіяли 1,6 млн га

В Україні ранніми зерновими вже засіяли 1,6 млн га

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Станом на сьогодні посівну кампанію розпочато вже у 17 областях та засіяно 1,6 млн га ранніми ярими зерновими та зернобобовими культурами, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.

Повідомляється, що із 2,4 млн га, які заплановані під посів ранніх зернових та зернобобових культур, вже засіяно 1,6 мільйонів гектарів.

Зокрема:

- ярої пшениці посіяно 105 тис. га або 55% до прогнозу (190 тис. га);

- ярого ячменю – 1,1 млн га або 62% до прогнозу (1,7 млн га);

- вівса – 115 тис. га або 55% до прогнозу (208 тис. га);

- гороху – 302 тис. га або 109% до прогнозу (276 тис. га).

Крім того, цукрових буряків посіяно 69 тис. га або 24% до прогнозу (293 тис. га), а соняшнику - 121 тис. га або 2% (5,4 млн га).

Як повідомляв УНН, Україна експортувала 2016 року до Єгипту понад 5,5 млн т зернових.

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