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В Украине ранним ярым ячменем засеяно уже полмиллиона гектаров

Киев • УНН

 • 8930 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. По состоянию на сегодня в Украине посеяли полмиллиона гектаров раннего ярового ячменя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

В Украине ранним ярым ячменем засеяно уже полмиллиона гектаров

"По состоянию на 21 марта украинскими аграриями уже проведено севбу раннего ярового ячменя на площади 517 тыс. га (или 33% к прогнозу). В общем, ранних яровых зерновых и зернобобовых культур посеяно на площади 723,5 тыс. га или 32% к прогнозу (2,3 млн га)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что севба проводится в 19 областях Украины.

В Минагрополитики отметили, что посеяно:

  • пшеницы - 44 тыс. га (25%);
  • овса - 23 тыс. га (12%);
  • гороха - 140 тыс. га (40%).

Кроме того, проведена подкормка озимых зерновых культур на зерно на площади 6,6 млн га, или 88% к прогнозу.

"Так, подкормлено:

  • озимой пшеницы - 5,6 млн га или 87%;
  • озимой ржи - 97 тыс. га или 84%;
  • озимого ячменя - 937 тыс. га или 93%.

Кроме того озимый рапс подпитываемый на площади 1,23 млн га, или 95%", - уточнили в Минагрополитики.

Напомним, весенняя посевная кампания украинским аграриям в 2019 году будет стоить 134,2 миллиарда гривен.

Украинские Национальные Новости

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