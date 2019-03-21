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В Україні раннім ярим ячменем засіяно вже півмільйона гектарів

Київ • УНН

 • 8930 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Станом на сьогодні в Україні посіяли півмільйона гектарів раннього ярого ячменю. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.

В Україні раннім ярим ячменем засіяно вже півмільйона гектарів

"Станом на 21 березня українськими аграріями вже проведено сівбу раннього ярого ячменю на площі 517 тис. га (або 33% до прогнозу). Загалом, ранніх ярих зернових та зернобобових культур посіяно на площі 723,5 тис. га або 32% до прогнозу (2,3 млн га)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сівба проводиться в 19 областях України.

У Мінагрополітики зазначили, що посіяно:

  • пшениці – 44 тис. га (25%);
  • вівса – 23 тис. га (12%);
  • гороху – 140 тис. га (40%).

Крім того, проведено підживлення озимих зернових культур на зерно на площі 6,6 млн га, або 88% до прогнозу.

"Так, підживлено:

  • озимої пшениці – 5,6 млн га або 87%;
  • озимого жита – 97 тис. га або 84%;
  • озимого ячменю – 937 тис. га або 93%.

Крім того озимий ріпак підживлений на площі 1,23 млн га, або 95%", - уточнили у Мінагрополітики.

Нагадаємо, весняна посівна кампанія українським аграріям у 2019 році коштуватиме 134,2 мільярда гривень.

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