В Україні раннім ярим ячменем засіяно вже півмільйона гектарів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Станом на сьогодні в Україні посіяли півмільйона гектарів раннього ярого ячменю. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.
"Станом на 21 березня українськими аграріями вже проведено сівбу раннього ярого ячменю на площі 517 тис. га (або 33% до прогнозу). Загалом, ранніх ярих зернових та зернобобових культур посіяно на площі 723,5 тис. га або 32% до прогнозу (2,3 млн га)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що сівба проводиться в 19 областях України.
У Мінагрополітики зазначили, що посіяно:
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- пшениці – 44 тис. га (25%);
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- вівса – 23 тис. га (12%);
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- гороху – 140 тис. га (40%).
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Крім того, проведено підживлення озимих зернових культур на зерно на площі 6,6 млн га, або 88% до прогнозу.
"Так, підживлено:
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- озимої пшениці – 5,6 млн га або 87%;
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- озимого жита – 97 тис. га або 84%;
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- озимого ячменю – 937 тис. га або 93%.
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Крім того озимий ріпак підживлений на площі 1,23 млн га, або 95%", - уточнили у Мінагрополітики.
Нагадаємо, весняна посівна кампанія українським аграріям у 2019 році коштуватиме 134,2 мільярда гривень.