В Украине проведут "инвентаризацию" бюджетных расходов

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 63856 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 78202 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 80907 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107571 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100443 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104580 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111550 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117093 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122803 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134329 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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В Украине проведут "инвентаризацию" бюджетных расходов

В Украине проведут "инвентаризацию" бюджетных расходов

Киев  •  УНН

 • 9179 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Кабинет министров Украины принял решение о проведении обзора расходов бюджета в отдельных сферах, передает УНН со ссылкой на сообщение Министерства финансов.

“21 февраля на заседании правительство приняло решение о проведении осмотра расходов бюджета в отдельных сферах”, — сказано в сообщении.

Как пояснили в министерстве, обзор расходов — это современный инструмент бюджетного анализа и управления бюджетными средствами.

Проект предусматривает:

  • осуществление специально созданными рабочими группами мероприятий по анализу государственной политики в определенных сферах;
  • проведение оценки эффективности и целесообразности расходов;
  • согласование стратегических и программных документов, действующих в соответствующей сфере.

“В результате проведения секторального обзора правительство получит экспертные рекомендации для повышения эффективности реализации государственной политики и эффективности расходов бюджета в определенных сферах”, — добавили в Минфине.

В ведомстве убеждены, что это улучшит процесс планирования бюджета, повысит эффективность использования бюджетных средств и качество предоставления государственных услуг. Как результат, это позволит Украине претендовать на более высокие оценки бюджетной системы в международных рейтингах.

Напомним, принятый правительством законопроект “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины” введет в Украине среднесрочное бюджетное планирование на постоянной основе и на всех уровнях бюджетной системы.

Украинские Национальные Новости

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