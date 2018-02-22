В Украине проведут "инвентаризацию" бюджетных расходов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Кабинет министров Украины принял решение о проведении обзора расходов бюджета в отдельных сферах, передает УНН со ссылкой на сообщение Министерства финансов.
“21 февраля на заседании правительство приняло решение о проведении осмотра расходов бюджета в отдельных сферах”, — сказано в сообщении.
Как пояснили в министерстве, обзор расходов — это современный инструмент бюджетного анализа и управления бюджетными средствами.
Проект предусматривает:
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- осуществление специально созданными рабочими группами мероприятий по анализу государственной политики в определенных сферах;
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- проведение оценки эффективности и целесообразности расходов;
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- согласование стратегических и программных документов, действующих в соответствующей сфере.
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“В результате проведения секторального обзора правительство получит экспертные рекомендации для повышения эффективности реализации государственной политики и эффективности расходов бюджета в определенных сферах”, — добавили в Минфине.
В ведомстве убеждены, что это улучшит процесс планирования бюджета, повысит эффективность использования бюджетных средств и качество предоставления государственных услуг. Как результат, это позволит Украине претендовать на более высокие оценки бюджетной системы в международных рейтингах.
Напомним, принятый правительством законопроект “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины” введет в Украине среднесрочное бюджетное планирование на постоянной основе и на всех уровнях бюджетной системы.