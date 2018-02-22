В Україні проведуть "інвентаризацію" бюджетних видатків
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Кабінет міністрів України схвалив рішення про проведення огляду видатків бюджету в окремих сферах, передає УНН з посиланням на повідомлення Міністерства фінансів.
“21 лютого на засіданні уряд схвалив рішення про проведення огляду видатків бюджету в окремих сферах”, — сказано у повідомленні.
Як пояснили у міністерстві, огляд видатків — це сучасний інструмент бюджетного аналізу та управління бюджетними коштами.
Проект передбачає:
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- здійснення спеціально створеними робочими групами заходів з аналізу державної політики у визначених сферах;
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- проведення оцінки ефективності і доцільності видатків;
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- узгодження стратегічних і програмних документів, що діють у відповідній сфері.
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“В результаті проведення секторального огляду уряд отримає експертні рекомендації для підвищення ефективності реалізації державної політики та ефективності видатків бюджету у визначених сферах”, — додали у Мінфіні.
У відомстві переконані, що це покращить процес планування бюджету, підвищить ефективність використання бюджетних коштів та якість надання державних послуг. Як результат, це дасть змогу Україні претендувати на більш високі оцінки бюджетної системи у міжнародних рейтингах.
Нагадаємо, ухвалений урядом законопроект “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України” запровадить в Україні середньострокове бюджетне планування на постійній основі і на усіх рівнях бюджетної системи.