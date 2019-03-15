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В Украине в течение 2018 было создано 25 бригад территориальной обороны

Киев • УНН

 • 7198 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. В Украине в течение 2018 года было создано 25 бригад территориальной обороны. Об этом заявил командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Сергей Попко, в эфире Армия FM, передает УНН.

В Украине в течение 2018 было создано 25 бригад территориальной обороны

"В течение 2018 года было создано 25 бригад территориальной обороны по одной в каждой области и одна в Киеве. Если раньше руководителями этих структур были офицеры запаса, призванные по мобилизации, то сейчас они укомплектованы на уровне командного состава бригад и батальонов территориальной обороны офицерами, имеют 100% боевой опыт", - сказал Попко.

По его словам, наряду с боевым потенциалом бригад, мы имеем около 100 000 войск территориальной обороны, которые при необходимости могут на 2-3 линии выполнять определенные задачи.

"Но в целом они, как силы и средства ГШ, обеспечат и стратегическое, и оперативное развертывание, и не допустят дестабилизации, и возьмут под охрану государственные важные промышленные, управленческие объекты. Это позволит боевым частям выполнять чисто боевые задачи", - отметил Попко.

Напомним, с 2014 по 2019 годы в украинских Сухопутных войсках дополнительно сформировали четыре мотопехотные бригады, две механизированные, одну горно-штурмовую, две артиллерийские бригады и ряд полков.

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