В Украине в течение 2018 было создано 25 бригад территориальной обороны

"В течение 2018 года было создано 25 бригад территориальной обороны по одной в каждой области и одна в Киеве. Если раньше руководителями этих структур были офицеры запаса, призванные по мобилизации, то сейчас они укомплектованы на уровне командного состава бригад и батальонов территориальной обороны офицерами, имеют 100% боевой опыт", - сказал Попко.

По его словам, наряду с боевым потенциалом бригад, мы имеем около 100 000 войск территориальной обороны, которые при необходимости могут на 2-3 линии выполнять определенные задачи.



"Но в целом они, как силы и средства ГШ, обеспечат и стратегическое, и оперативное развертывание, и не допустят дестабилизации, и возьмут под охрану государственные важные промышленные, управленческие объекты. Это позволит боевым частям выполнять чисто боевые задачи", - отметил Попко.



Напомним, с 2014 по 2019 годы в украинских Сухопутных войсках дополнительно сформировали четыре мотопехотные бригады, две механизированные, одну горно-штурмовую, две артиллерийские бригады и ряд полков.