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В Україні протягом 2018 року було створено 25 бригад територіальної оборони

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. В Україні протягом 2018 року було створено 25 бригад територіальної оборони. Про це заявив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерала-полковника Сергій Попко, в ефірі Армія FM, передає УНН.

В Україні протягом 2018 року було створено 25 бригад територіальної оборони

"Протягом 2018 року було створено 25 бригад територіальної оборони по одній в кожній області та одна в Києві. Якщо раніше керівниками цих структур були офіцери запасу, які призивалися по мобілізації, то зараз вони укомплектовані на рівні командного складу бригад і батальйонів територіальної оборони офіцерами, які мають 100% бойовий досвід", - сказав Попко.

За його словами, на рівні з бойовим потенціалом бригад, ми маємо близько 100 000 військ територіальної оборони, які при необхідності можуть на 2-3 лінії виконувати певні задачі.

"Але в цілому вони, як сили й засоби ГШ, забезпечать і стратегічне, і оперативне розгортання, і не допустять дестабілізації, і візьмуть під охорону державні важливі промислові, управлінські об'єкти. Це дозволить бойовим частинам виконувати суто бойові завдання", - зазначив Попко.

Нагадаємо, з 2014 по 2019 роки в українських Сухопутних військах додатково сформували чотири мотопіхотні бригади, дві механізовані, одну гірсько-штурмову, дві артилерійські бригади і ряд полків.

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