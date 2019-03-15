В Україні протягом 2018 року було створено 25 бригад територіальної оборони

"Протягом 2018 року було створено 25 бригад територіальної оборони по одній в кожній області та одна в Києві. Якщо раніше керівниками цих структур були офіцери запасу, які призивалися по мобілізації, то зараз вони укомплектовані на рівні командного складу бригад і батальйонів територіальної оборони офіцерами, які мають 100% бойовий досвід", - сказав Попко.

За його словами, на рівні з бойовим потенціалом бригад, ми маємо близько 100 000 військ територіальної оборони, які при необхідності можуть на 2-3 лінії виконувати певні задачі.



"Але в цілому вони, як сили й засоби ГШ, забезпечать і стратегічне, і оперативне розгортання, і не допустять дестабілізації, і візьмуть під охорону державні важливі промислові, управлінські об'єкти. Це дозволить бойовим частинам виконувати суто бойові завдання", - зазначив Попко.



Нагадаємо, з 2014 по 2019 роки в українських Сухопутних військах додатково сформували чотири мотопіхотні бригади, дві механізовані, одну гірсько-штурмову, дві артилерійські бригади і ряд полків.